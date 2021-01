Roma, Zaniolo rimuove il post sulla positività: spera nel secondo tampone

ROMA

Ieri Nicolò Zaniolo aveva annunciato la positività al Covid-19 con un post su Instagram: "Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile". Oggi, quello stesso post è scomparso. Il centrocampista della Roma ha preferito rimuoverlo perché, essendo asintomatico, spera che il secondo tampone smentisca il primo, rientrando nella casistica dei falsi positivi (come successo, per esempio, a Mancini tra i giallorossi). Getty Images

Il post è sparito (più probabilmente archiviato invece che eliminato, in modo da poter ripubblicarlo in caso di conferma della positività) nella notte. Anche la sorella Benedetta ha comunicato di essere positiva: "Chiusa in una stanza a causa del covid, sveglia perché sto di m...".