Roma, volata finale per Friedkin: closing entro fine mese

Incontri, contatti e pranzi di lavoro. L'asse Italia-Stati Uniti. E i tifosi della Roma che aspettano, anche se la pazienza avrà presto un motivo concreto per lasciare spazio alla novità. Sono settimane e giorni caldi per il club giallorosso, pronto a passare di mano da James Pallotta a Dan Friedkin: smentita la presenza di rappresentanti del futuro proprietario nella Capitale ma questo non cambia le carte in tavola, entro fine mese si arriverà al closing.