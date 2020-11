Roma, venti bombe della Seconda Guerra Mondiale al centro sportivo: bonificate dall'Esercito

Ieri intervento dell'Esercito al centro sportivo Fulvio Bernardini: un sopralluogo di circa un'ora per rimuovere (e poi far brillare a distanza) una ventina di bombe risalenti alla Seconda Guerra Mondiale ritrovate a Trigoria. La Roma ha ringraziato i militari sui social per l'operazione di bonifica, che non ha interrotto l'allenamento dei giocatori.