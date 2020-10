Roma, un rosso da paura: 204 milioni di perdita in una stagione

TIFOSI PREOCCUPATI

La speranza dei tifosi della Roma è quella che il passaggio del club da Pallotta a Friedkin possa risollevare il club anche dal punto di vista economico. Perché il bilancio economico della stagione è da mettere i brividi. "A livello consolidato, la perdita dell'esercizio 2019/20 è stimata in 204 milioni di euro". Lo si legge nel documento pubblicato dalla società capitolina su richiesta di Consob fornendo delle indicazioni preliminari sui risultati economici conseguiti al 30 giugno 2020. Il patrimonio netto consolidato, invece, è stimato negativo per 242,5 milioni di euro.

Un risultato negativo che era stato in parte già preventivato anche se al 31 dicembre scorso la perdita era di circa 87 milioni.

Un rosso che la Roma spiega così nella nota pubblicata: "Nonostante le misure adottate dalla società per mitigarne le conseguenze, tale situazione di emergenza, straordinaria per natura ed estensione, ha avuto e sta avendo ripercussioni significative sulle attività economiche della società e del gruppo determinando un contesto di generale incertezza, la cui evoluzione e relativi effetti non risultano al momento prevedibili, essendo tali da determinare riflessi negativi principalmente sui proventi di AS Roma rivenienti dai diritti televisivi, dalle sponsorizzazioni, e in generale da tutte le attività commerciali del gruppo. L'andamento dei proventi, inoltre, è stato solo parzialmente compensato da minori costi, la cui riduzione nell'esercizio è principalmente legata al personale tesserato".

Per risolvere, almeno in parte, questa situazione, Dan Friedkin provvederà a completare entro l'anno l'aumento di capitale da 150 milioni di euro sottoscritto il 28 ottobre 2019 e non è escluso, qualora ce ne fosse bisogno, che la nuova proprietà possa anche "considerare un'eventuale integrazione dell'ammontare complessivo dello stesso" come si legge nei documenti pubblicati dalla Roma.

Un modo per risanare più velocemente i conti che presentano ingenti perdite con Friedkin che da settembre ha già speso 77,6 milioni per sostenere l'attività della società.