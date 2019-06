Roma, Totti prepara l'addio: lunedì conferenza stampa. Al Coni?

15/06/2019

"Senza alcun dubbio ci piacerebbe vedere Francesco come una parte fondamentale del nostro futuro", ha detto il presidente Pallotta, specificando che Totti "è stato assolutamente invitato alla riunione di Londra", cui l'ex numero 10 non ha partecipato. Totti è amareggiato perché si sente un peso in casa sua e non solo non accetterà il ruolo da dt che gli è stato proposto dal Ceo Guido Fienga, con cui - come riferisce il 'Corriere dello Sport' - si sarebbe sfogato al telefono, raccontando tutta la sua amarezza - ma è pronto a fare il passo più difficile: lasciare la Roma. Tutto lascia intendere che sarà così. Troppe le situazioni recenti in cui non si è sentito coinvolto: la partenza di Massara, la scelta di Fonseca come nuovo tecnico e ovviamente l'addio di De Rossi, che lui avrebbe gestito in modo diverso. Lunedì dunque dirà le sue verità e poi partirà per le vacanze con la famiglia: non ci sarà né al raduno né al ritiro di Pinzolo, che inizierà il 29 giugno. E per i tifosi della Roma sarà un altro strappo difficile da accettare. Per Totti sarebbe già pronto un ruolo in Figc.