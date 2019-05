Roma, Totti: "Mi divertivo di più in campo. Io dt? Valuteremo"

20/05/2019

Francesco Totti fatica ancora a vestire i panni del dirigente. Lo ha ribadito lui stesso nel corso della " Hall of fame del calcio italiano ", di cui l'ex numero 10 giallorosso è entrato a far parte. "Il mio obiettivo è sempre stato quello di divertirmi con il pallone tra i piedi - ha spiegato -. Fare il dirigente è meno divertente, sto capendo alcuni meccanismi ". " Io direttore tecnico? Valuteremo nei prossimi giorni, ancora non c'è niente di ufficiale", ha aggiunto.

"Quello che è uscito sui giornali lo valuteremo, ancora non so niente", ha proseguito il Pupone in relazione alle voci sul nuovo incarico in giallorosso per la prossima stagione. Del resto Francesco fatica ancora a staccarsi dai ricordi da giocatore. "A volte ripenso all'ultima partita, ai 25 anni di carriera e alla festa per me - ha spiegato l'ex capitano giallorosso -. È stata la fine di una storia che speravo non finisse mai. Speravo che non arrivasse mai quel giorno, ma purtroppo c'è sempre una fine". "Il piede è stata la mia fortuna, ma parte tutto dalla testa dai sentimenti e dai valori - ha concluso -. Quando c'è divertimento è tutto più facile. Divertirmi era il mio chiodo fisso, giocavo con il Super Santos. E' stato il mio amico di viaggio".