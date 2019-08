Roma, tegola Perotti: starà fuori due mesi

Arrivano cattive notizie per la Roma, che sarà costretta a fare a meno di Diego Perotti per circa due mesi. L'argentino, assente all'esordio contro il Genoa a causa di un problema muscolare rimediato nel corso della rifinitura, è stato sottoposto agli esami che - come riferisce il comunicato ufficiale del club - "hanno evindenziato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro". I tempi di recupero, si legge nella nota, "sono stimati tra i 45 e i 60 giorni".