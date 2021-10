Roma, Spinazzola: "Mi sento un leone, ora sto tornando a camminare bene"

Leonardo Spinazzola ospite insieme a sua moglie e ai suoi due bambini, sabato 9 ottobre a Verissimo, ripercorre le emozioni del trionfo azzurro di quest’estate e di come i compagni lo abbiano gratificato alla premiazione facendogli ritirare la medaglia di Euro 2020 per primo: “Quando l’ho presa ero emozionatissimo. È stato un gesto bellissimo di Chiellini e Bonucci e di tutta la squadra che ringrazio ancora. Mi hanno detto che me la meritavo. In quei giorni ho vissuto un’altalena di emozioni pazzesche”.

Getty Images