Roma, slitta il rientro di Zaniolo: addio Europeo

Il jolly giallorosso ne avrà ancora per un mese, durante il quale si allenerà con la Primavera di Alberto De Rossi: la convocazione in Nazionale diventa di fatto impossibile

Slitta ancora il rientro in campo di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma è reduce da una visita medica a Innsbruck con il professor Christian Fink, che lo aveva operato al legamento crociato del ginocchio sinistro lo scorso settembre: l'esperto gli ha spiegato che serviranno ancora 3-4 settimane di lavoro tra campo e palestra per recuperare a pieno e riequilibrare la forza tra le due gambe. Zaniolo comincerà ad allenarsi con la Primavera e dovrà rinunciare definitivamente al sogno Euro 2020 con la Nazionale. Getty Images

Il responso del luminare non ha del resto lasciato molte alternative: i 25 giorni di stop causa Covid hanno frenato il percorso di recupero, specialmente dal punto di vista del tono muscolare, e prima di avere il via libera per il rientro in gruppo sarà necessario lavorare su questo aspetto, per avere entrambe le ginocchia al 100% e non correre rischi.

Il jolly giallorosso seguirà dunque un programma specifico con la squadra di Alberto De Rossi. Potrebbe scendere in campo in un match Primavera nella prima settimana di maggio, dopodiché riprendere ad allenarsi con la prima squadra e disputare qualche spezzone di gara contro Inter, Lazio o Spezia. Non abbastanza, di sicuro, da guadagnarsi la convocazione di Mancini. Il suo focus dovrà dunque essere soprattutto sulla preparazione estiva con la maglia della Roma, mentre per quanto riguarda l'azzurro se ne riparlerà in vista di Qatar 2022.