Roma: rottura totale tra Dzeko e Fonseca, il bosniaco si allena ancora a parte

La querelle Fonseca-Dzeko si arricchisce di un nuovo capitolo. Oggi il bosniaco ha continuato a lavorare a parte ufficialmente per un dolore al flessore che già nei giorni scorsi lo aveva fermato. Questo pomeriggio, però, il calciatore aveva comunicato allo staff sanitario del club di sentirsi leggermente meglio chiedendo di provare a forzare rientrando in gruppo. Fonseca, invece, ha preferito che continuasse ad allenarsi a parte, alimentando il malumore nel giocatore che comunque ha preso atto della decisione del tecnico. Alla base resta comunque un frattura ormai quasi insanabile tra i due protagonisti ed esplosa dopo l'eliminazione in Coppa Italia e la sensazione è che finché non ci sarà un passo indietro del nove giallorosso con le scuse all'allenatore, allora il portoghese continuerà a farlo allenare in modo individuale.