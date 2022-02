Roma, "risposta" social alle voci su Zaniolo: che intesa con Mourinho

IN ALLENAMENTO

Dopo le parole di Tiago Pinto e l'interesse della Juventus, la foto sul sito giallorosso dimostra quanto l'allenatore punti sull'azzurro

Mentre le voci di calciomercato gli girano attorno, Nicolò Zaniolo pensa a Roma e alla Roma, uno stato d'animo che il club giallorosso ha voluto sottolineare pubblicando su Twitter e sul sito ufficiale una chiacchierata con José Mourinho durante l'allenamento in vista della ripresa del campionato contro il Genoa. Chiacchiere, sorrisi, scherzi: insomma un'intesa totale tra l'allenatore portoghese e l'azzurro che tanto piace alla Juventus. asroma.com

Le voci sul futuro dell'esterno offensivo giallorosso hanno preso forza dopo la conferenza stampa di Tiago Pinto in cui il gm romanista ha ammesso, con onestà ma senza particolare intenti di spaventare la piazza, come il futuro - di tutti, non solo di Zaniolo - sia impossibile da conoscere. Vero che le trattative per il rinnovo di contratto sono ferme da qualche settimana ma la scadenza nel 2024 lascia la società e il procuratore Vigorelli relativamente tranquilli: c'è tempo e modo per arrivare alla fumata bianca.

Questo senza per forza escludere l'interesse di altri club, Juventus su tutte. I colori bianconeri in qualche modo tornano anche parlando di Premier League e Tottenham, visto che l'ex ds juventino Paratici - oggi agli Spurs - continua a stimare molto il ragazzo e farebbe un tentativo se ci fosse margine. Discorsi troppo prematuri per il momento: per ora, per Zaniolo, c'è solo la Roma e il Genoa nel mirino.