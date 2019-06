Roma, retroscena Ten Hag: il no è arrivato 'per colpa' di Monchi

04/06/2019

Dopo una stagione da dimenticare la Roma è alla ricerca di un nuovo tecnico per dare il via alla rivoluzione giallorossa, ma la caccia è più complicata del previsto. Dopo i "no" incassati prima da Conte e poi da Gasperini, i capitolini ci avrebbero provato infatti anche per Erik ten Hag, ricevendo però un secco rifiuto da parte dell'Ajax. A svelare il retroscena è il principale quotidiano olandese, 'De Telegraaf', secondo cui Marc Overmars, ds della società di Amsterdam, sarebbe intenzionato a proporre il rinnovo al tecnico, il cui contratto è in scadenza nel 2020. Secondo il giornale, inoltre, la direzione sportiva dell'Ajax avrebbe chiuso la porta alla Roma anche perché ancora fortemente infastidita per come il club di Pallotta condusse la trattativa della scorsa estate per Ziyech: il centrocampista marocchino era a un passo dalla Roma e aveva già pronto un quinquennale da firmare, poi però il dietrofront di Monchi portò a un nulla di fatto e il giocatore rimase ai lancieri.