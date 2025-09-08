Roma, Ranieri: "Sancho era economicamente difficile. I rinnovi di Dybala e Pellegrini dipendono dal campo"

Un altro argomento ricorrente su cui si è espresso l'ex allenatore giallorosso è quello del Fair Play finanziario, che da anni vincola il mercato dalle parti di Trigoria: "Abbiamo l'obbligo di avere i conti in regola. Per rientrare nei parametri del FFP, purtroppo, siamo costretti a vendere, ma dipende sempre dal tipo di percorso che faremo quest'anno e da quante entrate avremo con i risultati che otterremo. L'importante è fare tutto seguendo le linee che ci vengono dettate, se prendiamo il cartellino rosso e andiamo in Champions League, non potremo partecipare". La scelta di Gasperini, in tal senso, non è casuale: "Abbiamo scelto di integrare alcuni giovani in rosa perché sappiamo di avere un allenatore in grado di valorizzarli al meglio".