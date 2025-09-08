Logo SportMediaset
Roma, parla Koné: "Darò tutto per ripagare la fiducia del club"

Il centrocampista giallorosso ha parlato anche degli obiettivi della Roma con l'arrivo di Gasperini

08 Set 2025 - 11:48

Con l'ultima prestazione contro l'Ucraina sembra essersi preso definitivamente anche le chiavi della mediana francese: Manu Koné sta vivendo un periodo di forma che lo sta portando ad avere un ruolo centrale sia nella Roma che nella nazionale. Il classe 2001 è stato osannato dai tifosi francesi, i quali lo avrebbero invitato ad accasarsi in una squadra più blasonata, con la prospettiva di giocare con continuità in Champions League. Il classe 2001, dal canto suo, ha dichiarato dal ritiro francese: "Alla Roma sta andando tutto bene e sono contento della scelta che ho fatto. Non ho paura di dirlo: è un club che ha mostrato da subito grande fiducia in me, uno dei pochi che mi ha cercato con insistenza durante lo scorso mercato. Ho voglia di ripagare questa fiducia e darò tutto in campo per farlo".

Koné, in estate, è stato insistentemente accostato all'Inter, che era arrivata a mettere sul piatto 40 milioni + bonus per portarlo a Milano. Il 'no' secco imposto dai Friedkin è segno di quanto la società consideri il calciatore un elemento centrale nel nuovo progetto tecnico: "L'anno scorso abbiamo mancato la qualificazione in Champions, ma siamo in Europa League e vogliamo arrivare in fondo. Quest'anno abbiamo un allenatore esperto, penso che tirerà fuori il massimo da ognuno di noi e spero che mi aiuterà a crescere ancora visto che questa, per me, sarà una stagione molto importante". 

