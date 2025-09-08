Roma, parla Koné: "Darò tutto per ripagare la fiducia del club"

Con l'ultima prestazione contro l'Ucraina sembra essersi preso definitivamente anche le chiavi della mediana francese: Manu Koné sta vivendo un periodo di forma che lo sta portando ad avere un ruolo centrale sia nella Roma che nella nazionale. Il classe 2001 è stato osannato dai tifosi francesi, i quali lo avrebbero invitato ad accasarsi in una squadra più blasonata, con la prospettiva di giocare con continuità in Champions League. Il classe 2001, dal canto suo, ha dichiarato dal ritiro francese: "Alla Roma sta andando tutto bene e sono contento della scelta che ho fatto. Non ho paura di dirlo: è un club che ha mostrato da subito grande fiducia in me, uno dei pochi che mi ha cercato con insistenza durante lo scorso mercato. Ho voglia di ripagare questa fiducia e darò tutto in campo per farlo".