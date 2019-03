Roma, Ranieri: "Mi aspetto una risposta forte dalla squadra"

29/03/2019

Sul Napoli.

"E sempre un piacere ritrovare Ancelotti, sono molto contento di salutarlo. Spero sia una partita positiva per noi. Il Napoli con Ancelotti è molto più verticale, va subito al dunque con la palla agli attaccanti. Loro cercheranno sempre questa palla centrale, pressare sì, ma quando hai nelle gambe 90 e passa minuti sennò conviene stare giudiziosi e pressare al momento giusto".



Sulla Champions.

"Questa squadra ha le potenzialità per entrare in Champions. Mi auguro che i miei giocatori riescano a reagire forte ad ogni avversità che ci potrà essere".



Olsen rischia di perdere il posto da titolare?

"No, per me Robin è un buonissimo portiere. Lo seguivo da prima che venisse a Roma e ha la mia fiducia".



De Rossi e Kolarov potrebbero essere a disposizione.

"Sono due giocatori importanti, due pezzi da 90 di qualsiasi squadra. Se dovessi averli tutti e due in campo sarebbe una gioia per me, la squadra e i tifosi. Devo valutare bene, perché piano piano stanno tornando tutti a disposizione anche se non sono al 100%. Devo valutare tutte le risorse che ho a disposizione e non mi piace mai rischiare di perdere un giocatore. Preferisco non averlo in una partita e non perderlo per 3 o 4, è la mia filosofia".



Ti sei mai chiesto: "Chi me l'ha fatto fare"?

"Mai, la Roma l'ho sempre seguita anche da lontano e voi raccontate fin troppo bene tutto. Sapevo dove venivo, che è un fatto eccezionale e mi son messo a lavoro e spero che il mio lavoro dia i frutti sperati da tutti".



Sui tifosi.

"Il rapporto tifosi-squadra a Roma è tutto, lo è sempre stato e lo sarà sempre. L’ho sempre detto e pensato. Cambiano giocatori, allenatori e presidenti ma il tifoso resta con amore, passione. Il tifoso romanista è passionale, lo dico sempre alla squadra: il tifoso vuole vedere che si dia tutto, poi l’errore si perdona. I tifosi sono la nostra arma in più, che possono darci fiducia e consapevolezza nei propri mezzi e quando c'è un errore il nostro pubblico deve sostenere. Spero che capiscano il momento psicologico della squadra e ci siano dietro con fiducia e amore".



Perché dopo la lite è stato sostituito El Shaarawy e Dzeko no?

"E' stata una riflessione tattica, loro sono abituati col 4-3-3 e gli esterni fanno un certo tipo di lavoro e col 4-4-2 ne fanno un altro. Io già avevo parlato con El Shaarawy prima e gli avevo chiesto determinate cose, non facendole e avendo già in mente di mettere dentro Perotti, ho fatto il cambio. Ma è stato un cambio tattico e non dovuto al litigio".



Su Manolas.

"Ho diversi giocatori che stanno rientrando. ho la piacevole sensazione che tutti vogliono giocare e essere disponibili e vogliono esserci in questo momento di difficoltà e questo per me è motivo di soddisfazione. Sarò io a decidere, perché ho solo 3 cambi a disposizione. Vedrò, valuterò. Manolas vuole giocare, ma devo valutare bene tutto. Il difensore ideale accanto a lui? Tutti e due sono bravissimi, non ci saranno problemi di scelta tra Fazio e Marcano".