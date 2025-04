Roma, Ranieri: "Champions? Accetto le scommesse, ho il salvadanaio. Un sogno, ci proviamo"

Ranieri ribadisce il suo addio alla panchina a fine stagione. "C’è un buon gruppo, non resto perché basta, è giusto. Bisogna lasciare al nuovo allenatore il tempo di capire il gruppo, plasmarlo e cominciare a salire in classifica. Un altro anno con me sarebbe un anno perso. Io non voglio che la Roma perda altro tempo. Abbiamo tanto da lavorare, per cui è giusto che io mi faccia da parte e arrivi un nuovo allenatore che sa quello che vuole e come ottenerlo. Io ho finito. Non c’è più senso, basta. E’ già tanto che sono tornato".