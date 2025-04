Serie A: Roma-Verona 1-0, Shomurodov porta i giallorossi al 5° posto

LE STATISTICHE

Eldor Shomurodov ha segnato per due gare casalinghe di fila in Serie A (vs Juventus e Hellas Verona) per la prima volta in carriera nel torneo.

La Roma è rimasta imbattuta per 17 gare di fila in un singolo torneo di Serie A (12V, 5N) per la prima volta dal periodo tra gennaio-maggio 2016 con Luciano Spalletti in panchina (14V, 3N).

Da inizio anno, la Roma è la formazione che ha conquistato più punti in Serie A: 37 (11V, 4N); i giallorossi sono anche l’unica squadra a non avere perso nel periodo nel torneo.

Eldor Shomurodov ha realizzato quattro reti finora in questo campionato (tutti in gare casalinghe): solo nel 2020/21 con il Genoa l’attaccante Uzbeko ha messo a segno più gol stagionali davanti al proprio pubblico in Serie A (cinque in quel caso).

L’Hellas Verona è la formazione che ha incassato più reti nei primi 5’ di gioco nella Serie A in corso: sei, segue il Milan a cinque.

L’Hellas Verona è la formazione che ha registrato più gare senza gol all’attivo da inizio anno in Serie A: nove, seguono Monza e Lecce con otto.

La Roma ha trovato la rete per 16 gare interne di fila contro l’Hellas Verona in Serie A; tra le squadre attualmente in massima serie, solo contro Empoli (17) e Lecce (19) i giallorossi contano una striscia aperta di questo tipo più lunga.

Da inizio anno, la Roma è una delle tre formazioni dei Big-5 campionati europei – insieme a Athletic Bilbao e Augsburg – ad avere subito meno reti: otto.

La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A, per i giallorossi tanti clean sheet quanti quelli ottenuti nelle precedenti 10 sfide interne nella competizione.

L’Hellas Verona ha perso senza segnare un match di Serie A (0-1 vs Roma) per la prima volta dal 3 marzo scorso (0-2 v Juventus in quel caso).

L’Hellas Verona non ha segnato per 10 primi tempi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre-novembre 2023 (10 anche in quel caso).

Tra le squadre contro cui non ha mai perso in casa in Serie A, solo contro il Lecce (sette) Claudio Ranieri ha disputato, da tecnico, più partite che contro l’Hellas Verona nella competizione (sei – 5V, 1N, come vs Bari e Catania).