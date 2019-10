Roma, Petrachi: "La gaffe sulla trattativa Dzeko-Inter? Volevo dire a luglio"

Gianluca Petrachi ha provato a spiegare la "gaffe" di cui è stato protagonista questa estate e che rischia di costargli una sanzione da parte della Figc. "Non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, ma quando la procura federale mi chiamerà, spiegherò il mio lapsus linguae. Purtroppo non ho rettificato subito dopo quella conferenza: avevo detto maggio anziché luglio", ha spiegato lo stesso ds della Roma, che durante la presentazione di Mikhtaryan parlò di trattative con l'Inter per Dzeko a maggio, quando però era ancora un dirigente del Torino. La gaffe di Petrachi: "A maggio ho incontrato l'Inter"

"Purtroppo su questa storia c'è chi specula, ma io la affronto col sorriso, e con serenità. Trenta anni di calcio parlano per me. Si sta montando un caso inutile, quando nel calcio ci sono altri problemi ben più gravi per i quali non si fa nulla. E' giusto che si facciano le indagini, ma

sono assolutamente sereno", ha aggiunto.

