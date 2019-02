Roma, obiettivo rinnovo per Zaniolo. La Juve "sogna" sui social

14/02/2019

Secondo il Corriere dello Sport la Roma non vuole farsi trovare impreparata e sta già lavorando al rinnovo. L'ingaggio attuale passerebbe dagli attuali 700.000 euro a 2 milioni di euro più bonus mentre la scadenza verrebbe spostata dal 2023 al 2024. Una mossa per mettere in chiaro le cose verso tutte le squadre interessate a Zaniolo, Juventus su tutte.



Intanto dal passato emergono due episodi che ricollegano il ragazzo proprio ai colori bianconeri. Innanzitutto alcuni post su Facebook risalenti al 2013 e al 2015 che rivelano la fede juventina di Zaniolo. Fede oggi superata, sentendo la mamma: "Sì da bambino tifava Juve ma non è mai stato un tifoso sfegatato".



È anche curioso come, negli anni della Primavera dell'Inter, avesse anche esultato alla maniera di Cristiano Ronaldo. Proprio il compagno che ritroverebbe se il trasferimento - ad oggi ai confini dell'impossibile - dovesse concretizzarsi...