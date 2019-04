Roma, Nura costretto al ritiro: entrerà in società

26/04/2019

Una grande delusione può trasformarsi in un nuovo promettente inizio: questa la storia di Abdullahi Nura alla Roma. Il terzino classe 1997, rientrato in anticipo dal prestito biennale dal Perugia, è costretto a ritirarsi per problemi cardiaci che non gli permettono di superare i test fisici per il rilascio dell’idoneità sportiva. Ma i giallorossi vogliono aiutarlo: prevista la rescissione del contratto da giocatore, in scadenza 2020, per intraprendere una carriera in società, molto probabilmente nel settore giovanile.