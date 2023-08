Roma: Dybala a rischio per il Milan, ma Lukaku potrebbe esordire

VERSO ROMA-MILAN

Il problema all’adduttore che lo ha aveva fatto uscire contro il Verona lo tormenta, ma la Joya si è allenato in gruppo e potrebbe essere convocato. Big Rom invece sta bene e potrebbe anche giocare

Per vedere in campo la coppia dei sogni Dybala-Lukaku, i tifosi della Roma, che venerdì sera per la partita contro il Milan riempiranno ancora una volta l'Olimpico in ogni ordine di posto, dovranno aspettare ancora. Il problema all’adduttore che lo ha aveva fatto uscire nel secondo tempo della sfida contro il Verona non è ancora del tutto risolto, ma la Joya oggi si è allenato con il gruppo e contro i rossoneri potrebbe anche essere convocato. Convocato senza dubbio invece l'attaccante belga, che è apparso in buona condizione e venerdì sera potrebbe anche esordire con la maglia giallorossa.

Lukaku ha vissuto un'estate da separato in casa al Chelsea e non ha svolto la tradizionale preparazione atletica, ma si è allenato a lungo a Bruxelles con il suo preparatore di fiducia e lunedì andrà in Nazionale per le partite di qualificazione agli Europei contro Azerbaigian (sabato 9) ed Estonia (martedì 12). Vedi anche roma Roma, Lukaku è ufficiale e punta il Milan

Ecco perché nella testa di Mourinho, che contro il Milan tornerà in panchina dopo la squalifica di due turni imposta dal giudice sportivo, c'è l'idea di un Lukaku in campo subito e la sensazione è che l'ex Inter, che ai rossoneri ha già segnato 5 gol in carriera, oltre ad accomodarsi in panchina possa subentrare per qualche minuto nella seconda parte di gara.

D'altronde la stessa cosa è successa anche lo scorso anno con Andrea Belotti, che saltò tutto il ritiro con il Torino, fu ufficializzato dalla Roma il 28 agosto sul gong del mercato e già il 30 (a 48 ore scarse dalla firma) si ritrovò a giocare dieci minuti durante Roma-Monza.

IN DUBBIO ANCHE PELLEGRINI

Oltre agli indisponibili Renato Sanches e Azmoun, per la sfida ai rossoneri è in dubbio an​​​che Lorenzo Pellegrini, che ieri ha svolto un lavoro differenziato per via di un fastidio all’adduttore. Il capitano verrà convocato ed è pronto a stringere i denti, ma deciderà Mourinho anche in relazione all’allenamento che si svolgerà oggi.