Roma, Mourinho è una furia: "Se parlo mi squalificano"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso dopo il ko col Milan: "Mi limito a fare i complimenti a loro. Mi fa male al cuore vedere che non c'è rispetto per i romanisti"

"Se parlo non sono in panchina domenica. Non c’è rispetto per i nostri tifosi, questo mi dà un po’ di rabbia, però basta”. José Mourinho è una furia contro l'arbitraggio dopo il ko dell'Olimpico col Milan e a caldo decide di non commentare l'operato di Maresca. Il tecnico della Roma contesta in particolare il rigore concesso ai rossoneri, con il direttore di gara che è stato chiamato all'on field review ma poi ha confermato la propria decisione, e un mancato penalty fischiato ai giallorossi nel finale per un presunto fallo di Kjaer su Pellegrini. Roma-Milan: le foto dall'Olimpico Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images



























Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





















Ultime gallery Vedi tutte

"Per questa ragione non voglio parlare - ha spiegato poi lo Special One in conferenza stampa - voglio essere in panchina domenica e non voglio avere alcun tipo di processo disciplinare. Mi limito a fare i complimenti al Milan che ha vinto. Vedere che non c'è rispetto per i romanisti è dura, il rispetto che abbiamo noi è il rispetto che tutti dovrebbero avere ma non è così. In una partita dove non abbiamo giocato bene nel primo tempo e contro una brava squadra, non c'è stato rispetto per i romanisti. Non dico altro. Ho fatto uno sforzo nel prendere tutti i giocatori davanti allo spogliatoio e non davanti a quello dell'arbitro, siamo riusciti a controllare emozione e a stare tranquilli".

Tutto qui, senza ascoltare nessuna domanda il portoghese ha poi lasciato la sala conferenze scuro in volto.

ANCHE MANCINI DURISSIMO: "UNA PRESA IN GIRO"

"Gli episodi fanno la differenza a questo livello e oggi sono stati tutti a sfavore nostro. Noi difensori non possiamo fare più nulla, sono d'accordo con il mister, è meglio non parlare - ha commentato il difensore della Roma a Dazn - Il rigore di Ibanez non c'è assolutamente, è stato richiamato al Var e non ha cambiato la decisione. Nel finale Kjaer prende il polpaccio di Pellegrini e niente... non so". Il giallorosso poi aggiunge: "Il Milan ha giocato molto bene nel primo tempo, però in queste sfide gli episodi fanno la differenza. Il rigore dato al Milan è un contrasto normalissimo, se fischi rigori così per me non è più calcio, non tutti i contatti sono da fischiare. Gli arbitri sono esseri umani e in campo possono sbagliare, ma se vieni richiamato dal Var qualcosa hai sbagliato. Un arbitraggio così è una presa in giro".

Vedi anche Serie A Serie A, Roma-Milan 1-2: Ibra e Kessie banchettano all'Olimpico