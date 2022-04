Roma, Mourinho: "Vogliamo andare in semifinale di Conference League"

VERSO BODO/GLIMT-ROMA

I giallorossi fanno di nuovo visita al Bodo/Glimt dopo il 6-1 subito nei gironi: "Spero vada meglio, a ottobre un dramma"

Il 6-1 subito nei gironi in Norvegia proprio ad opera del Bodo/Glimt ha lasciato il segno per tutta la stagione in casa Roma, ma José Mourinho su quel campo vuole costruire il riscatto europeo dei giallorossi nell'andata dei quarti di finale di Conference League: "Sono felice di tornare, spero vada meglio dell'ultima volta. Il campo sintetico non mi piace. Il calcio si gioca sull'erba naturale, sennò è un altro sport. Non abbiamo scuse però, né il campo né il meteo. Ci sono due partite e vogliamo andare in semifinale. Abbiamo rispetto per il Bodo perché sono un grande squadra e lo hanno dimostrato anche all'Olimpico", ha detto il tecnico giallorosso.

"Sarà un match differente rispetto a ottobre. Molti giocatori non ci sono più. Reynolds, Villar, Borja Mayoral ecc. Siamo una squadra diversa, vogliamo andare in semifinale. A ottobre fu un dramma. Perdere 6-1 è più di una sconfitta. Abbiamo rispetto per il Bodo, è una buona squadra ma noi siamo in una buona condizione e vogliamo andare avanti in questa competizione", ha aggiunto.

Sull'essere l'unica squadra, con l'Atalanta, rimasta in Europa: "A me dispiace. Mi piacerebbe che ci fossero altre squadre italiane in Europa. Inter e Napoli sarebbe comodo affrontarle con degli impegni europei anche per loro. Ora siamo rimasti noi e l'Atalanta, penso che anche i nerazzurri possano far bene in Europa League".