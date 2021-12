Roma, Mourinho sorride: Zaniolo ci sarà contro l'Atalanta

Le buone notizie per Josè Mourinho arrivano da Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, subentrato ad Abraham nella ripresa e poi sostituito dopo 20' da Darboe nel corso della gara di Conference League in Bulgaria contro il Cska Sofia per un problema agli adduttori, in mattinata ha superato positivamente sia test medici che i test sul campo, ricevendo il via libera dai medici. Il giocatore sarà dunque a disposizione per la sfida di domenica alle 15 a Bergamo contro l'Atalanta.