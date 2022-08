Roma, Mourinho se la prende con l'Olimpico: "Campo di patate dopo 20 minuti"

qui roma

Il tecnico portoghese dopo la Cremonese: "Potevamo chiudere il match in 20', non siamo stati bravi a concretizzare"

Roma, spalla lussata per Zaniolo: rischia un mese di stop









Due partite, due vittorie di misura. Sei punti dopo due giornate sono il massimo a cui la Roma di Mourinho poteva ambire e vista la sfortuna con gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, lo spettacolo può aspettare: "Non siamo stati bravi a concretizzare nel primo tempo - ha commentato il tecnico giallorosso dopo l'1-0 alla Cremonese -, se non sblocchi queste partite poi diventano ancora più dure perché salgono paura e pressione. L'astinenza degli attaccanti però non mi preoccupa".

La Roma ha sprecato molto nel primo tempo trovando le parate di Radu, ma anche sbagliando conclusioni da ottima posizione: "Potevamo chiudere il match già nei primi 20 minuti, ma il loro portiere è stato fantastico e passato quel periodo il terreno era un campo di patate. Abbiamo finito in difficoltà fisica, ma la squadra ha difeso bene e con concentrazione".

Dopo Cristante contro la Salernitana, il gol da tre punti ha portato la firma di un difensore: "Non sono preoccupato per l'astinenza degli attaccanti perché Abraham, Zaniolo e Dybala segneranno. Nicolò però starà fuori per un po'".

Proprio l'infortunio di Zaniolo non è andato giù a Mourinho: "Sono preoccupato, ma è la vita. Già siamo pochi, poi abbiamo perso due giocatori nel giro di poco tempo (Wijnaldum ndr). Il calcio è così, succede e dobbiamo guardare avanti. Mercato? Tutti vogliamo il bene della Roma, ci penseranno proprietà e dirigenti a fare la cosa migliore".