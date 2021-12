Roma, Mourinho: “Positivo solo il risultato, siamo stati fortunati”

"Sono felice perché abbiamo vinto, ma i due gol presi sono inaccettabili. Non è possibile dal 3-0 arrivare al 3-2. La vittoria è l'unica cosa che mi piace di stasera". Lo ha detto Jose Mourinho commentando a Sky la vittoria della Roma in Conference League contro il Cska. "Borja Myoral mi è piaciuto, aldilà del gol, non solo per l'atteggiamento perché è uno che lavora sempre. La qualità nel suo gioco è stata una delle poche cose che mi è piaciuta nella squadra", ha aggiunto lo Special One. Sull'aver evitato il turno in più di febbraio, Mourinho ha ammesso: "Non avremmo avuto la rosa per giocare altre due partite in più, per noi era importante andare agli ottavi. Siamo stati fortunati".

Getty Images