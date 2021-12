Conference League, Cska Sofia-Roma 2-3: i giallorossi volano agli ottavi

Doppio colpo per la Roma in Bulgaria, che vince 3-2 in casa del Cska Sofia e si qualifica direttamente agli ottavi di Conference League in virtù dell'1-1 del Bodø/Glimt contro lo Zorya, che regala ai giallorossi il primo posto del gruppo C con 13 punti. La formazione di Mourinho passa grazie alla doppietta di Abraham (15' e 53') e al sigillo di Borja Mayoral (34'), inutili le reti di Catakovic (75') e Wildschut (93') per i padroni di casa.