Roma, Mourinho: "Orgoglioso della squadra. Episodi? Se vuole, ne parla la società"

Dopo la sconfitta contro l'Inter, José Mourinho vede il bicchiere mezzo pieno ed elogia squadra e tifosi. "Sono orgoglioso di questa squadra e volevo ringraziarli col cuore per tutto lo sforzo fatto - ha dichiarato a DAZN il tecnico della Roma riferendosi al discorso in mezzo al campo a fine match -. Il legame che i ragazzi sono riusciti a creare con questi tifosi è stupendo". "Le sconfitte pesano sempre e sono sempre dure - ha aggiunto -. Ma sono orgoglioso dei miei giocatori". "Poi ci sono degli episodi del match di cui dovrebbe occuparsi la società - ha continuato lo Special One attaccando Ulivieri -. Se vorrà, ne parlerà. Non devo essere io a parlarne. Perché sono stato già distrutto a livello di etica ed educazione personale da una persona squalificata per tre anni per il calcioscommesse. E di questo sono contento".