Roma, Mourinho: "Non mi è piaciuta la gestione, non vedevo l'ora che finisse..."

© Getty Images

José Mourinho si prende i tre punti conquistati a fatica dalla sua Roma contro un Lecce in dieci, ma non risparmia qualche bacchettata ai giocatori: "Non ricordo di tante partite giocate in 11 contro 10 in cui non vedevo l'ora che la partita finisse - ha detto il portoghese a Dazn -. C'era stanchezza fisica e anche mentale. Giocare giovedì e domenica è dura... Oggi guardavo Udinese e Atalanta, si vede che sono squadre che non giocano in settimana, avevano tutta un'altra intensità. Questa però non è una giustificazione: siamo entrati bene in campo, con intensità e pressione. Poi è diventata difficile in superiorità numerica perché noi l'abbiamo gestita male. Invece di giocare semplice abbiamo complicato le cose. Non mi è piaciuta questa gestione".