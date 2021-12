Roma, Mourinho: "Gasperini all'Atalanta da sei anni, io qui da 6 mesi"

"C'è una differenza fondamentale tra me e Gasperini: lui lavora da sei anni all'Atalanta, io da sei mesi alla Roma": lo ha detto José Mourinho alla vigilia della sfida contro i nerazzurri, parlando in conferenza stampa del gap tra le due squadre. "Loro sono una società fantastica, molto stabile - ha proseguito -. Li avevo conosciuti come una squadra di metà classifica, ora sono da Champions League e giocano per vincere lo scudetto. Il loro modello mi piace tanto, ammiro questo profilo di progetto che hanno". L'obiettivo, però, resta sempre lo stesso: vincere nonostante le difficoltà. "C'è una differenza tra le due panchine, però, noi andiamo lì per i tre punti. Se mi chiedete oggi di restare a casa con la certezza del pareggio non accetterei", ha concluso lo Special One.