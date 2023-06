Roma: Mourinho detta le condizioni, tre giorni per restare o lasciare

ROMA

Atteso il faccia a faccia con la proprietà: lo Special One vuole una squadra più competitiva e un uomo forte al suo fianco

© Getty Images Lunedì andrà in vacanza Josè Mourinho. Non lo ha detto a caso nel tormentato dopo partita di Budapest, era un chiaro messaggio alla proprietà della Roma. Lo Special One si aspetta un incontro con i Friedkin dopo tanto silenzio e altrettante battaglie combattute da solo. Il faccia a faccia ci sarà, con il tecnico che ha già dettato le condizioni per restare, al di là di un altro anno di contratto. Una squadra competitiva che non arrivi stremata a fine stagione per la mancanza di alternative ai titolari e in grado di lottare per lo scudetto - il concetto di un mercato non all'altezza è stato ribadito spesso durante la stagione - e un sostegno della società quando serve difendere la squadra. Mou vuole un uomo forte al suo fianco.

Fin qui la proprietà del club giallorosso è stata impermeabile di fronte agli sfoghi del suo allenatore: sarà così anche questa volta? Le linee di condotta a livello economico tracciata dai Friedkin sono già state tracciate e non prevedono follie, anzi. Ci sono da rispettare i paletti Uefa. E a questo punto quale sarà la reazione di Mou?

Il discorso di Mourinho dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia lascia aperto ogni scenario. Da una parte le parole rivolte ai suoi giocatori - "Io resto qua per voi, sto qua e basta" - che non lasciano spazio a dubbi. Lo aveva anticipato a capitan Pellegrini e a Mancini che vuole restare. Lo Special One è legato a doppio filo ai suoi uomini, e così è stato in tutte le squadre che ha allenato. Li difende, li carica, è uno di loro. Dall'altra le frecciate alla società e quel "Sono stanco di fare tutto io", che testimonia un disagio e che lancia un chiaro appello. Sarà accolto? La risposta entro tre giorni. Lunedì Mou va in vacanza: ancora da allenatore della Roma?