Roma, Mourinho: "Abraham? Problema di squadra, segniamo poco"

"Abraham? È un problema di squadra, a me non piace fare questo tipo di analisi. Anche altri giocatori di alto livello in altre squadre vivono momenti simili, la verità è che abbiamo bisogno di gol per vincere le partite. Se si vincessero le partite con le occasioni da gol saremmo primi in classifica perché creiamo e sprechiamo tante occasioni. Ma dobbiamo vederla come squadra, non mettere la pressione su un singolo giocatore". Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho, nella conferenza stampa della vigilia del match di Europa League contro il Betis Siviglia, rispondendo a una domanda sulla scarsa vena realizzativa di Abraham in questo momento.