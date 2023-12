Roma, Mourinho: "A gennaio non possiamo fare quello che vogliamo"

QUI ROMA

Lo Special One dopo la vittoria contro il Napoli: "Dopo 5-10 minuti ho capito che avremmo vinto"

José Mourinho si gode la vittoria con il Napoli che permette alla sua Roma di rimanere in scia al treno Champions League. "Buon Natale a tutti voi. L'ultima partita prima di Natale cambia il nostro Natale, ce lo siamo detti - ha dichiarato a fine gara lo Special One -. Siamo riusciti a rimanere vicini a dove vogliamo stare, anche con difficoltà. Sono tre punti che ci lasciano lì. Subito dopo 5-10 minuti ho avuto la sensazione che la Roma avrebbe vinto la partita. Abbiamo fatto una grande partita anche in 11 contro 11. Poi in 10 abbiamo sfruttato il vantaggio. Una vittoria meritata". Sul mercato: "Quello che possiamo fare a gennaio non è quello che vogliamo".

"Non è una critica noi abbiamo un gruppo di giocatori che ha una storia clinica critica - ha aggiunto Mourinho ai microfoni di Dazn -. Se siamo tutti io dico che andiamo a combattere con tutti per il quarto posto. Poi abbiamo la difficoltà del Financial Fair Play. Per quello non mi piace parlare di obiettivi, il gruppo è unito. Noi senza Smalling, Renato Sanches e Dybala non siamo una rosa fortissima, Con loro abbiamo una rosa forte. E anche un allenatore bravo".

Sul centrocampo di oggi e sui cambi. “Oggi avevamo bisogno di quei due (Cristante e Paredes, ndr) ma anche di Bove. E’ stato bravo a pressare, ha una condizione fisica incredibile anche se non è velocissimo. Una volta in 10 è entrata la creatività con Pellegrini, El Shaarawy ed Azmoun che è molto più tecnico del Gallo (Belotti, ndr). Sono riuscito a trovare gente più preparata. N’Dicka e Llorente hanno vinto tanti duelli e Mancini è un campione: non si è allenato tutta la settimana, la pubalgia è dura, ma l'ha fatto per la squadra. Vittoria meritata".

