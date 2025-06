Tre le partite giocate in serata per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo 2026. Nel gruppo G, l'Olanda all'esordio ha battuto per 2-0 in trasferta la Finlandia con le reti di Depay e Dumfries nel primo tempo. Nel gruppo H, successo interno dell'Austria per 2-1 sulla Romania con le reti di Gregoritsch e Sabitzer. Non basta Alibec alla Romania. Termina 0-0, invece, la sfida tra Albania e Serbia per il girone K.