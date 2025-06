Verratti all'Adriatico per Pescara-Ternana

C'è anche Marco Verratti questa sera allo stadio Adriatico per assistere a Pescara-Ternana, gara valida per la finale di ritorno dei play off di serie C. L'ex giocatore della Nazionale e del Psg è stato accolto dal presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, e da centinaia di tifosi. Verratti, protagonista con la maglia della Pescara di una promozione in Serie A dotto la guida di Zdenek Zeman e giocando un calcio-spettacolo di cui era uno dei protagonisti insieme in particolare a Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Reduce dall'esperienza in Qatar nelle file dell'Al-Arabi, secondo gli ultimi rumors, Verratti entrerà in società rilevando il 50% delle quote del Pescara.