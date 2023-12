Serie A, Roma-Napoli 2-0: Pellegrini e Lukaku firmano il sorpasso, Mazzarri finisce in 9

ROMA-NAPOLI 2-0

Rete da subentrato da tre punti per il centrocampista giallorosso, contropiede al 96' del belga. Espulsi Politano e Osimhen per il Napoli

La Roma ha battuto 2-0 il Napoli nel posticipo della 17a giornata di Serie A, salendo a quota 28 punti e superando gli azzurri in classifica. Nella battaglia dell'Olimpico sono piovuti cartellini e a cambiare la partita è stata l'espulsione di Politano (reazione) al 66'. Alla Roma sono bastati dieci minuti in superiorità numerica e i cambi per sbloccare la gara con un bel gol di Pellegrini in area di rigore. Nel finale espulso anche Osimhen e il raddoppio di Lukaku al 96' ha sancito per il Napoli di Mazzarri la sesta sconfitta in campionato.

LA PARTITA

La sfida tra Roma e Napoli all'Olimpico è stata una vera e propria battaglia e nulla fa che in palio ci fosse il momentaneo sesto posto in Serie A. Il 2-0 portato a casa con il coltello tra i denti dai giallorossi assume significati diversi e al tempo stesso importanti per José Mourinho che dopo la brutta sconfitta di Bologna ha avuto risposte importanti dalla propria squadra, con le proprie armi: intensità e agonismo fino al limite. Il Napoli - come molte altre squadre all'Olimpico contro la Roma nell'era del portoghese - non ha saputo trovare gli spazi per accendere il proprio talento, ma al tempo stesso non è riuscito a sfuggire alla ragnatela di nervosismo creatasi in campo partecipando attivamente, fin troppo a conti fatti, al festival del cartellino. Due reti per la Roma, due espulsioni per il Napoli il risultato finale.

Nel primo tempo pur lasciando il pallino del gioco in mano al Napoli è stata la Roma ad avere le occasioni più importanti in campo sfruttando gli strappi die le sponde di Lukaku, ma utilizzandocome freccia principale del proprio arco. La traversa al 17' e un errore davanti a Meret al 21' non hanno sbloccato il match, mentre il Napoli non è riuscito a concretizzare il possesso palla.

L'episodio che ha svoltato il match nella ripresa è arrivato al 66' dopo un buon inizio del Napoli. Politano, uno dei più intraprendenti nel secondo tempo, si è lasciato andare a una reazione non veemente ma sicuramente ingenua su Zalewski dopo una trattenuta, guadagnandosi l'espulsione che ha rotto l'equilibrio. Sopra di un uomo Mourinho ha aumentato la spinta offensiva della Roma con Azmoun, El Shaarawy e Pellegrini che, in questo ordine, hanno tentato la conclusione vincente al 76' nella stessa azione, con quella giusta firmata dal numero 7 in area di rigore. Nel finale anche Osimhen si è conquistato una espulsione per due interventi in ritardo, poi è toccato a Lukaku l'onore di firmare il 2-0 finale al 96' in un contropiede quattro contro uno.

LE PAGELLE

Pellegrini 7 - Entra e risolve come solo gli uomini simbolo sanno fare. Con una girata da centravanti puro - che non è - sblocca il match e si prende la rivincita pur essendo partito dalla panchina.

Lukaku 7 - Fa il pivot e libera Bove nell'occasione della traversa. Preso da Rrahmani e Juan Jesus ha poco spazio per esplodere la sua potenza fisica, poi gioca molto lontano dalla porta per rendersi pericoloso. L'occasione ce l'ha nel finale ma la divora con uno scavetto improbabile, poi in un contropiede quattro contro uno timbra il cartellino.

Belotti 6,5 - Degli uomini offensivi è il meno cercato, ma sicuramente il più attivo e convinto. Dalle sue sgroppate sulla destra partono i pericoli maggiori creati dalla Roma, ma non sfruttati dai compagni. Un lavoro sporco che gli fa però perdere presenza e lucidità negli ultimi metri.

Bove 7 - L'attaccante più pericoloso alla fine è il giovane centrocampista che nel giro di due minuti è prima sfortunato (traversa) e poi poco freddo solo davanti a Meret. Non solo, agli inserimenti con il giusto tempismo non ha fatto mancare il solito apporto in fase di interdizione.

Paredes 5,5 - Quando il ritmo si è alzato l'argentino è andato in apnea non riuscendo a gestire l'equilibrio del centrocampo. Nel primo tempo da corrida invece è stato tra i più attivi.

Llorente 7 - Partita da incorniciare contro un avversario difficile come Osimhen. Il reparto e i compagni lo aiutano molto, ma ci mette del suo nel duello col nigeriano soffrendo poco pur dovendo spesso chiudere anche lo spazio lasciato da Ndicka alle spalle.

Osimhen 4,5 - Non festeggia il rinnovo con un gol importante e come aveva abituato a fare contro la Roma in passato, anzi la sua è una serata da incubo. Non molla un centimetro, ma la sua azione è più per foga agonistica e confusionaria che realmente pericolosa. Completa la frittata prendendo due ammonizioni in pochi minuti.

Kvaratskhelia 5,5 - Viene tenuto a bada in qualche modo nel primo tempo dai difensori della Roma; viene colpito una, due, tre volte e cade una, due, tre e più volte fino a far arrabbiare Mourinho. Una sola conclusione in porta ma debole.

Di Lorenzo 5,5 - Non è nel suo periodo migliore e lo dimostra anche all'Olimpico. Zalewski gode di molto spazio dalle sue parti, poi l'ingresso di El Shaarawy lo mette ancora più in difficoltà.

Politano 4,5 - Dopo un primo tempo anonimo, si accende nella ripresa e con un paio di ribaltamenti di fronte ha messo in difficoltà la Roma. Poi però ha spento la luce e al 65' con una reazione evitabile su Zalewski si è preso il cartellino rosso che ha cambiato il match.

IL TABELLINO

ROMA-NAPOLI 2-0

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Llorente 7, Ndicka 6; Kristensen 6 (30' st Celik 6), Cristante 6,5, Paredes 5,5 (25' st Azmoun 6), Bove 7, Zalewski 6 (25' st Pellegrini 7); Belotti 6,5 (25' st El Shaarawy 6), Lukaku 7. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Golic, Pagani. All.: Mourinho 6,5.

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 5, Juan Jesus 5 (42' st Natan sv), Mario Rui 5,5 (36' st Zerbin sv); Anguissa 6, Lobotka 6 (11' st Cajuste 6), Zielinski 5,5 (42' st Gaetano sv); Politano 4,5, Osimhen 4,5, Kvaratskhelia 5,5 (42' st Raspadori sv). A disp.: Idasiak, Gollini, Ostigard, Zanoli, Demme, Simeone. All.: Mazzarri 5,5.

Arbitro: Colombo

Marcatori: 31' st Pellegrini, 51' st Lukaku

Ammoniti: Paredes, Kristensen, Cristante, all. Mourinho, Belotti, Zalewski, El Shaarawy, Azmoun (R); all. Mazzarri, Mario Rui, Juan Jesus, Osimhen (N)

Espulsi: 21' st Politano (N) per reazione; 41' st Osimhen (N) per somma di ammonizioni

