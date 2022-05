Roma, maxischermo all'Olimpico per la finale con il Feyenoord

Lo stadio Olimpico di Roma aprirà i cancelli la sera della finale di Conference League, in programma mercoledì prossimo, a Tirana (Albania) tra la Roma e il Feyenoord, per permettere ai tifosi giallorossi di seguire tutti insieme il match. "La sera del 25 maggio, la nostra famiglia si riunirà ancora una volta per tifare la Roma nella nostra casa. Tiferemo per la nostra squadra come se fosse lì, sotto i nostri occhi", si legge sul sito dell'As Roma. La vendita per acquistare i biglietti scatterà da domani con la prelazione per gli abbonati. Dalle ore 12 di giovedì 19 maggio, e fino alle 11.59 di venerdì 20 maggio, potranno comprare massimo due biglietti a persona. Il prezzo è di 5 euro a tagliando, e se il secondo è per un U16, è omaggio. I biglietti non saranno cedibili. Da venerdì 20 alle 12 scatterà la vendita libera e cesserà alle 21 di martedì 24 maggio. In questa fase, potranno essere acquistati massimo quattro biglietti a persona, e non saranno cedibili. Il prezzo è di 10 euro. I bambini nati dal primo gennaio 2017 entreranno gratis. I fondi saranno utilizzati per ampliare le attività della campagna "Superiamo gli ostacoli".

Getty Images