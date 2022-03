Roma, Mancini dopo l'Atalanta: "Mourinho ha detto che non torna più in panchina"

QUI ROMA

I giallorossi hanno raccolto sei punti nelle due partite con il tecnico squalificato: "Ci ha fatto i complimenti"

Mourinho, squalificato, non ha potuto commentare il successo della Roma contro l'Atalanta. Al suo posto si è presentato Gianluca Mancini che ha rivelato: "Ci ha fatto i complimenti e ha detto che non tornerà più in panchina perché senza di lui abbiamo fatto sei punti". La svolta è stata nella compattezza difensiva: "Dopo il Verona ci siamo parlati. Siamo in corsa per l'Europa, ma serve sempre l'atteggiamento giusto. Ora serve continuità". Getty Images

L'obiettivo per la Roma resta un piazzamento in Champions League e questi tre punti la rimettono in gioco: "Mancano sempre meno partite, oggi non dico fosse una partita spartiacque ma era importante vincere - ha commentato Mancini a DAZN -. L’Atalanta ha una partita in meno. Ci siamo. Dobbiamo sbagliare il meno possibile e vediamo alla fine".

ABRAHAM: "DO TUTTO PER LA ROMA"

Match winner contro l'Atalanta, Tammy Abraham ha trovato continuità in zona gol nel 2022: "Basta vedere come abbiamo festeggiato per capire quanto è importante questa vittoria per noi - ha commentato l'inglese a DAZN -. E' una bella sensazione. Siamo stati compatti e abbiamo lottato dal primo minuto. Magari qualche mese fa avremmo preso gol negli ultimi istanti, oggi invece festeggiamo i tre punti".

Dopo il gol il bacio alla maglia della Roma: "Per questa squadra sto dando semplicemente tutto me stesso. La Roma mi ha dato fiducia in un momento difficile della mia carriera e sono contento di ripagarla con i gol".