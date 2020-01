Roma, lesione del menisco esterno per Diawara: fuori due mesi e mezzo

Non bastasse l'infortunio di Zaniolo, questo gennaio maledetto riserva un'altra brutta notizia per la Roma: gli esami effettuati su Amadou Diawara avrebbero evidenziato la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. In attesa del comunicato ufficiale della società giallorossa, se venisse confermato l'infortunio il centrocampista guineano potrebbe stare fuori circa due mesi e mezzo accorciando ancor di più la rosa a disposizione di Fonseca.

Roma, maledizione crociato Getty Images

Getty Images

lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

lapresse

lapresse

Getty Images

lapresse







Getty Images

Getty Images

lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

lapresse

lapresse

Getty Images

lapresse

Ultime gallery Vedi tutte