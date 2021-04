Roma: lesione al flessore, El Shaarawy salta la doppia sfida contro l'Ajax

ROMA

Fonseca perde l'esterno giallorosso, che starà fuori quindici giorni

La Roma perde El Shaarawy per la doppia sfida dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax (gara di andata giovedì 8 aprile ad Amsterdam, ritorno giovedì 15 aprile all'Olimpico). L'esterno è infatti alle prese con una lesione muscolare al flessore destro e sarà costretto a uno stop di quindici giorni. Il giocatore era rimasto in campo fino al 29' della ripresa della sfida dei Mapei Stadium contro il Sassuolo, poi sostituito da Veretout.

In campionato El Shaarawy dovrà rinunciare alle gare contro Bologna e Torino e proverà a tornare a disposizione di Fonseca per l'Atalanta il 22 aprile o per il confronto con il Cagliari del 25. Nel lunedì di Pasquetta ha svolto una seduta di allenamento personalizzata. Stesso discorso per gli altri infortunati di casa giallorossa: Kumbulla, Mkhitaryan, Zaniolo e Smalling. Riguardo al difensore inglese, dopo la gara contro il Sassuolo Fonseca si è detto fiducioso per il suo recupero in vista della prima sfida contro l'Ajax.

