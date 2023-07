Roma, Belotti e Dybala firmano la vittoria 6-0 sul Latina

Amichevoli Roma

Doppietta sia per l'azzurro che per l'argentino nell'amichevole di Trigoria. Nella ripresa in campo anche i nazionali rientrati lunedì

© Getty Images La Roma fa due su due nelle amichevoli a Trigoria. Dopo la vittoria di sabato scorso contro la Boreale, i giallorossi hanno battuto 6-0 il Latina, formazione di Serie C. Il risultato è stato messo al sicuro già nel primo tempo con un 2-0 targato Belotti e Pagano. Nella seconda frazione di gioco la Roma ha poi dilagato grazie alla doppietta di Dybala e ai gol ancora di Belotti e di Ibanez.

Prestazione convincente per i giallorossi che hanno beneficiato di un redivivo "gallo" Belotti e di Dybala. La Joya è entrata nella ripresa e gli sono bastati pochi minuti per segnare il primo dei due gol. Molto bene anche Pagano. Il 18enne della Primavera aveva già sbloccato la gara di sabato scorso contro la Boreale e si è ripetuto a distanza di pochi giorni firmando il 2-0. Tra le note negative l'infortunio di Solbakken al 29'. L’attaccante norvegese ha lasciato il campo per una botta e al suo posto è entrato El Shaarawy. A fine primo tempo Mourinho ha inserito Rui Patricio per Svilar e Dybala per Karsdorp.

L'argentino - come detto - ha segnato il gol del 3-0 calciando di prima su assist di El Shaarawy, per poi siglare la doppietta con un pallonetto a scavalcare il portiere avversario. Doppietta anche per Belotti che prima di sedersi in panchina ha trovato il 5-0. Nella mezz'ora finale Mourinho ha mandato in campo i nazionali rientrati lunedì scorso. Esordio per N'Dicka e Kristensen e dentro anche Pellegrini, Celik, Spinazzola, Cristante e Ibanez. Quest'ultimo in gol di testa a due minuti dallo scadere per il 6-0 finale.

Vedi anche roma Morata aspetta la Roma, ma l'Arabia lo chiama. Giallorossi su Scamacca