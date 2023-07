Morata preferisce la Roma all'Inter, ma a Trigoria si riapre la pista Scamacca

OBIETTIVI GIALLOROSSI

Lo spagnolo vorrebbe vestire giallorosso per ritrovare Dybala e Mou. Il West Ham però avrebbe aperto al prestito oneroso con obbligo condizionato per l'ex Sassuolo

© Getty Images Alvaro Morata è uno dei pezzi più ambiti del mercato in questa finestra di mercato. Soprattutto in Serie A. Sulle sue tracce ci sono Roma, Inter e Juventus, ma l'Atletico Madrid non vuole far sconti sulla clausola rescissoria del giocatore e la situazione al momento sembra in stand-by. Stallo che il diretto interessato starebbe provando a forzare, prendendo una posizione netta sul club in cui vorrebbe giocare la prossima stagione. Nel dettaglio, l'attaccante spagnolo avrebbe già scelto la Roma come sua prossima destinazione. Un po' per l'amicizia che lo lega a Dybala, con cui andrebbe a formare una già rodata coppia d'attacco, un po' per il legame con José Mourinho, tecnico che l'ha lanciato ai tempi del Real Madrid e che vorrebbe averlo a disposizione per puntellare il reparto avanzato dopo l'infortunio di Abraham. La strada che potrebbe portare la punta spagnola a Roma però non sembra proprio in discesa.

Nonostante la chiara volontà del giocatore, infatti, al momento a Trigoria sulla trattativa pesano come un macigno i 20 milioni di euro chiesti in un'unica soluzione dall'Atletico per liberare il giocatore e anche l'opzione Gianluca Scamacca. Nelle ultime ore, infatti, il West Ham avrebbe aperto alla possibilità di cedere l'ex Sassuolo in prestito oneroso con obbligo condizionato a determinate circostanze, tra cui il presenze e qualificazione in Champions.

Formula che a questo punto potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola e le mire giallorosse per l'attacco. A differenza di Morata, il cui stipendio si aggira intorno ai 5 milioni, Scamacca costerebbe infatti alla Roma circa 2,5 milioni netti di ingaggio. Risparmio da non sottovalutare visti i tempi e senza considerare anche investimenti diversi a breve termine per assicurarsi le prestazione dei calciatori. Morata flirta con la Roma, ma all'ombra del Colosseo la pista Scamacca resta calda.

SANCHES, NO DEL PSG AL PRESTITO CON DIRITTO

Nel frattempo a Trigoria si lavora anche per puntellare la mediana. L'obiettivo nel mirino è Renato Sanches, ma finora il Psg ha fatto muro. Soprattutto per la formula proposta da Tiago Pinto. Il club parigino per ora ha respinto al mittente le avances giallorosse per avere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe cambiare e a Trigoria pensano di poter arrivare al portoghese a condizioni favorevoli.