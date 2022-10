Roma, la Uefa stanga Zaniolo: Europa League già finita?

ROMA

Mano molto pesante del giudice sportivo dopo il fallo i reazione che è costato all'azzurro il rosso contro il Betis

Brutte notizie per il cammino della Roma in Europa League. La Uefa ha deciso infatti di usare il pugno duro nei confronti di Nicolò Zaniolo, espulso contro il Real Betis all'Olimpico per un fallo di reazione a palla lontana. Oltre quella già scontata nella gara di ritorno con gli spagnoli, al centrocampista azzurro sono state aggiunte però altre due giornate di squalifica. La Roma farà ricorso perché giudica sproporzionata la pena, nonostante sia consapevole che sarà difficile ottenere uno sconto dalla Uefa. Se le tre giornate complessive venissero confermate, la fase a gironi di Zaniolo sarebbe già finita.

Una vera e propria tegola per la squadra di Mourinho, che a due giornate dalla fine del proprio girone si tova al terzo posto a meno 6 dal Betis e a -3 dal Ludogorets. Se come sembra probabile la squalifica verrà confermata, il tecnico portoghese non potrà contare sul talento di Zaniolo per le decisive sfide contro i bulgari e l'HJK Helsinki.

