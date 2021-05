Roma, la storia di speranza di Darboe: dal campo profughi in Libia all'esordio in A

Una bella e commovente storia di speranza a lieto fine quella di Ebrima Darboe, classe 2001 nativo del Gambia, paese che ha lasciato quando non aveva ancora compiuto 15 anni. Dal campo profughi e le torture in Libia al gommone con cui approdò in Sicilia fino all'esordio in Serie A a Marassi con la maglia della Roma. L'addio tra le lacrime alla mamma, al fratello e alle due sorelle in cerca di un avvenire migliore. Il viaggio è cominciato a bordo di un autobus pieno, l'arrivo in Libia, il campo profughi e le violenze. Poi è riuscito a salire su un barcone per la Sicilia dove, ancora minorenne, è stato ospite di uno dei tanti Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Da lì il trasferimento in una casa famiglia di Rieti.