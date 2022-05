Roma in parata per la città con la Conference League: tifosi in delirio al Circo Massimo e al Colosseo

IN TRIONFO

I ragazzi di Mourinho hanno sfilato su due bus scoperti nella zona delle Terme di Caracalla e del Circo Massimo, dove migliaia di tifosi sono pronti a celebrare la vittoria. Ultima tappa Colosseo poi a Trigoria

Anche la Roma si prende l'abbraccio dei propri tifosi. La squadra giallorossa ha festeggiato insieme ai suoi sostenitori la vittoria della Conference League, con una parata per le strade della città. Intorno alle 16.30 un bus scoperto con a bordo i giocatori è partito dalla zona delle Terme di Caracalla per arrivare fino al Circo Massimo, dove si sono radunati in centomila. Il percorso è proseguito fino al Colosseo. Poi il ritorno a Trigoria. Roma, che festa per la Conference League





































1 di 20 © afp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

COLOSSEO ULTIMA TAPPA, SQUADRA A TRIGORIA

Dopo la tappa al Colosseo, la Roma è rientrata a Trigoria, dove continua la festa. "Bentornati campioni", recita lo striscione dei tifosi. I giocatori hanno mostrato la Coppa.



IBANEZ BALLERINO SCATENATO



MOU SALUTA E RINGRAZIA I TIFOSI AL COLOSSEO



Un autentico bagno di folla ha accolto la squadra al Colosseo per una giornata di festa che il popolo giallorosso vorrebbe non finisse mai.

SQUADRA DIRETTA AL COLOSSEO

La squadra è diretta verso il Colosseo. Scatenato Zaniolo, che lancia altri cori contro i rivali cittadini: "Chi non salta è della Lazio"

I BUS ARRIVATI AL CIRCO MASSIMO

Stanno entrando al Circo Massimo i pullman della AS Roma. In 100mila, secondo le stime della questura, aspettano i giallorossi per festeggiare la vittoria in Conference League.

CORI PER MOURINHO CHE RINGRAZIA

Acclamatissimo Josè Mourinho, che si affaccia dal tetto del pullman per ringraziare i tifosi che intonano il coro "José Mourinho lalala".

IN CENTOMILA AL CIRCO MASSIMO

Sono circa 100mila, secondo quanto fa sapere la Questura, i tifosi della Roma che stanno prendendo parte ai festeggiamenti per la vittoria della Conference League al Circo Massimo. La Polizia Municipale, già dalle prime ore del pomeriggio ha disposto delle chiusure nell'area.



I TIFOSI CHIEDONO L'ACQUISTO DI DYBALA

Cori anche per il general manager Tiago Pinto. All'uomo mercato giallorosso viene chiesto l’acquisto di Paulo Dybala.

ZANIOLO, CORI CONTRO LA LAZIO

Nicolò Zaniolo canta con i tifosi della Roma un coro contro i cugini: "Lazio vaffa....".

ANCHE FRIEDKIN SU UNO DEI PULLMAN

Anche Dan Friedkin e sua moglie Debra sul tetto di uno dei due pullman giallorossi.

PELLEGRINI ALZA LA COPPA INCITATO DAI TIFOSI

Nel corso della parata per i festeggiamenti, il capitano Lorenzo Pellegrini alza la coppa incitato dai tifosi.

IN 50 MILA AL CIRCO MASSIMO

Sono 50mila, secondo le stime della questura di Roma, le persone presenti al Circo Massimo per festeggiare la squadra giallorossa campione di Conference League. I pullman della Roma stanno arrivando dalla via Cristoforo Colombo. Solo giallo e rosso, un solo grido: "Roma, Roma, Roma". Ci sono i tifosi che ieri affollavano l'Olimpico per vedere sul maxischermo la finale contro il Feyenoord, ci sono anche tutti quelli che avrebbero voluto essere nella capitale albanese.

BOVE CANTANTE: "LA LAZIO TORNERA' IN B"

Edoardo Bove canta “La Lazio in B tornerà” assecondando i cori dei tifosi giallorossi sotto il pullman. Anche Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo si divertono sul pullman e cantano pubblicando il tutto su Instagram.



STRISCIONE PER LA LAZIO: "TIRANA BRUTTA ARIA..."

Un cartello con questa scritta ironica è stato sollevato da Kumbulla: "Lazio, Tirana brutta aria", un gioco di parole con la città che mercoledì sera ha ospitato il trionfo giallorosso.

BUS A PASSO D'UOMO

I pullman proseguono a passo d'uomo, circondati dai tifosi, con la Polizia che prova piano piano ad aprire un varco nella carreggiata. Nel frattempo proseguono i cori e i canti.

CORI PER MOURINHO

Dopo i classici cori della curva, sono partiti anche quelli per il tecnico Josè Mourinho, che si trova sul secondo dei bus scoperti. Il portoghese ha risposto all'incitamento dei tifosi e ha anche firmato qualche bandiera.

I TIFOSI INVADONO LA STRADA, BUS FERMI

I tifosi hanno invaso la strada su cui si trovano i pullman, bloccandone l'avanzata. Insieme ai calciatori è partito il coro "chi non salta un laziale è" e sono stati accesi diversi fumogeni giallorossi.

LA PARATA PROSEGUE IN DIREZIONE CIRCO MASSIMO

ZANIOLO TRA I PIÙ SCATENATI

Tra i più scatenati c'è proprio l'eroe della partita col Feyenoord, Nicolò Zaniolo, che con una zampata al 32' ha deciso il match di Tirana.

COMINCIA LA PARATA: COPPA IN VISTA E CORO "FORZA ROMA ALÉ"

IN MIGLIAIA PRONTI A FESTEGGIARE

Nella zona che collega le Terme di Caracalla al Circo Massimo sono già migliaia i tifosi che si sono radunati per accogliere gli eroi di Tirana.

IL PROGRAMMA