Roma, la mamma di Zaniolo sulla rapina: "Hanno minacciato di spararmi"

24/05/2019

Nell'intervista al Corriere dello Sport, la Costa spiega: "Non mi sarei mai aspettata uno scippo in pieno giorno, in un posto trafficato. Io poi non sono abituata a queste cose a La Spezia non succedono queste cose, posso girare anche con un Rolex. Mi avevano consigliato di uscire senza orologi di valore ma non è giusto: se non posso mettermi ciò che voglio non mi sento di vivere libera. Anche se l'importante, in questi casi, è sopravvivere".



Zaniolo era "turbato e molto scosso, appena ha finito gli allenamenti è tornato per accertarmi che stessi bene. Lo ha accompagnato in auto De Rossi che è stato molto gentile, mi ha chiesto come mi sentissi e se fosse tutto a posto". Infine, sul futuro del figlio interviene anche il padre Igor: "Ho detto a Nicolò che poteva evitare di scrivere quella frase dettata dalla rabbia del momento. I dirigenti che gli hanno assicurato che la prima cosa del nuovo corso sarà il suo rinnovo. Se poi avessero necessità di cederlo la sua volontà non c'entra".