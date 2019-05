Roma, la mamma di Zaniolo rapinata in strada

23/05/2019

Seconda disavventura in un mese mezzo per Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo. Dopo il furto dell'automobile ad aprile, una rapina in strada a Roma come racconta lo stesso centrocampista giallorosso su Instagram: "Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e derubarla delle sue cose. Poi non lamentatevi..."