Roma ko e Pellegrini a casa per la nascita del figlio: la furia dei tifosi tifosi

Il centrocampista non è partito per Genova, i tifosi lo contestano

Clima sempre più rovente in casa Roma, acuito dalla sconfitta di Marassi contro la Sampdoria. Sin dal pomeriggio, quando Fonseca ha diramato la lista dei convocati, sui social è esploso il malcontento dei tifosi giallorossi alla notizia che Lorenzo Pellegrini non avrebbe raggiunto Genova per la nascita del secondo figlio Thomas. "Felicitazioni alla signora, ma ora lascia la fascia da capitano che non ti compete" il pensiero di Mik su Facebook. L'accusa di gran parte della tifoseria è quella di aver abbandonato la squadra nel momento del bisogno.

"Ora la fascia vada a Mancini o torni a Dzeko" scrivono in tanti. "Non esiste lasciare la squadra in una situazione del genere. Per nessun motivo al mondo" è il commento di un altro tifoso su Twitter. "Lo avrei difeso in condizioni normali, ma da capitano, io non abbandonerei mai la squadra in una partita importante e con cosi' tanti assenti", il messaggio di un tifoso che si firma Piero. Poi c'è anche chi è più severo e pensa già alla prossima stagione: "Ma si stai a casa, non ti vogliamo più vedere. Prepara le valige". Insomma, Pellegrini, già nell'occhio del ciclone dopo che pubblicò sui social una sua foto assieme al capitano laziale Ciro Immobile, suo amico, e la Roma non sembrano trovare pace.

