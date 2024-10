Roma, Juric sconsolato: "Abbiamo buttato tutto il lavoro nel cesso"

Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha parlato dopo l'1-5 contro la Fiorentina: "Non conosco una via d'uscita diversa dal lavoro. Dobbiamo guardarci in faccia ed essere onesti, uomini, perché certe prestazioni non sono accettabili da giocatori della Roma. Dobbiamo dare tutto e lavorare per fare quel qualcosa in più che oggi ci manca". Il centrocampista non nasconde le difficoltà della Roma: "Diverso è analizzare l'aspetto mentale del momento e la partita di Firenze, perché in quest'ultima non mi dà spunti positivi di alcun tipo per ripartire. L'unico modo che conosco è lavorare più forte di prima, perché siamo tutti qui per fare il bene della Roma e sapete tutti cosa vuol dire questa squadra per me. Giornate così sono difficili il doppio per me".