Roma, Juric fiducioso: "Stiamo crescendo, ma ci manca un po' di cattiveria". Su Hummels: "Non gioca per scelta tecnica"

I tre punti raccolti contro la Dinamo Kiev in Europa League hanno dato un po' di respiro alla Roma e soprattutto a Ivan Juric, il cui approdo sulla panchina giallorossa non ha portato nell'immediato la svolta agognata in società. Contro la Fiorentina però la Roma ha subito un impegno importante in campionato dove non può più lasciare per strada altri punti: "Stiamo bene - ha rassicurato Juric -, vedo in forma ottimale sia Pellegrini che Dybala. Tutto il gioco dipende dai loro gol perché sono vicini alla porta e speriamo di migliorare in tal senso".